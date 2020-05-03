المطلوب مراجعة استراتيجية شاملة وليس مجرد ردود افعال - إبراهيم ابراش

2020/05/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش إاجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح والمفروض أن تنعقد هذه الأيام يجب أن تكون مختلفة عن كل الاجتماعات السابقة.



فعندما يكون الوضع على درجة من الخطورة كما هو الحال فيما آلت إليه القضية الفلسطينية من توجه إسرائيلي لضم منطقة الغور والمستوطنات وتوسيع مشاريع الاستيطان ومحاصرة مالية للسلطة تضاف لمحاصرة قطاع غزة، الأمر الذي يشكل تهديدا ليس فقط للسلطة الوطنية ......





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