افول العالم القديم ومهامنا! - عادل احمد

2020/05/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_احمد دق فايروس كورونا اخر مسمار في نعش سياسات الليبرالية الجديدة للبرجوازية.



ان كل ما بنته الطبقة البرجوازية الغربية من سياسات بعد الحرب العالمية الثانية والتي روج لها أمثال جوزيف شومبيتر والاقتصاديين الآخرين في نظريات (الفوضى الخلاقة)، وصلت الى طريق مسدود وعرى وباء كوفيد ١-;-٩-;- كل عيوبها وبين حقيقتها وملامحها الغير الإنسانية.



ان السياسيين الليبراليين الجدد وأقتصادييهم كانوا في أوج سرورهم وفرحه ......





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