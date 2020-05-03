الله الرب الساحر - ميشيل نجيب

2020/05/03 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميشيل_نجيب شجعنى على كتابة هذا المقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عندما أعلن فى أحدى لقاءاته الصحفية أنه وجد العلاج المعجزة، وهو علاج بسيط بأستخدام المطهرات وحقنها فى الجسم لقتل كورونا، وكانت تعليقه هذا رداً على أحدى الدراسات التى أجرتها هيئات حكومية وأثبتت أن الفيروس يضعف بتعرضه للشمس والمعقمات والمطهرات والمنظفات التى تبيض الملابس والكحول..، وهاجت وماجت الهيئات العلمية والصحافة ووسائل الإتصال الإجتماعى و ......





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