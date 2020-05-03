في أبرز تداعيات تخمة النفط..الامارات تؤجر منشآت تخزين لحساب فرنسا

2020/05/03 | 22:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت مصادر مطلعة أن شركة بروج للاستثمارات البترولية والغاز الإماراتية وافقت، الاحد، على تأجير منشآت لتخزين النفط بالإمارات لشركة توتال الفرنسية وذلك في ظل سرعة نفاد أماكن تخزين الخام بأنحاء العالم.

وقال أحد المصادر إن الشركة ستؤجر ستة صهاريج تخزين في إمارة الفجيرة لمدة ستة أشهر مع إمكانية تمديدها لستة أشهر أخرى.

وأضاف مصدران أن الصهاريج، التي تُستعمل لتخزين منتجات النفط، استقبلت بالفعل شحنات أولية.

وتمتلئ مواقع التخزين بأنحاء العالم بوتيرة سريعة في ظل إجراءات العزل العام الهادفة لكبح انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الاستهلاك.



وأدى ذلك إلى تراجع الطلب العالمي على الخام ومنتجاته مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات بما يصل إلى 30 بالمئة.

واتفق أعضاء منظمة أوبك وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج ابتداء من أيار الجاري لكن التخفيضات التي بلغت زهاء 10 بالمئة من الإنتاج العالمي للخام لم تؤثر بعد في السوق المتخمة بالمعروض.

وتخطط شركة بروج التي تأسست في عام 2013 لزيادة قدرات تخزين النفط الخام ومنتجاته إلى نحو 3.5 مليون متر مكعب من مليون متر مكعب في الوقت الراهن.

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