2020/05/03 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد مهاجم منتخب العراق لكرة القدم والمحترف في صفوف الكويت الكويتي علاء عباس أنه على تواصل مستمر مع إدارة النادي في الوقت الحالي لمتابعة آخر مستجدات كورونا.وانتقل العراقي علاء عباس للعب بصفوف الكويت الكويتي قادماً إليه من فريق الزوراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية برفقة زميله أمجد عطوان والذي انتقل من بطل الدوري العراقي للموسم الماضي فريق الشرطة، في أول تجربة احترافية للاعبين.وقال عباس في حديث تلفزيوني: "لقد انتقلت إلى الكويت الكويتي منذ أكثر من شهرين، واستلمت حقوقي بالكامل، وإدارة نادي الكويت لم تقصر معي في أي شيء".وأضاف عباس: "عقدي مع الكويت الكويتي سينتهي بالـ30 من شهر يونيو، حزيران المقبل، ولكن في حال تم استئناف الدوري بعد انتهاء أزمة كورونا، فإنني سألعب بالمجان مع الكويت لما تبقي من مباريات الموسم وبدون مقابل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاء عباس: سألعب بالمجان للكويت الكويتي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاء عباس: سألعب بالمجان للكويت الكويتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).