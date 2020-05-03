للتبادل التجاري.. إقليم كردستان يعيد فتح ثالث معبر حدودي مع إيران

2020/05/03 | 22:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اربيل أعادت سلطات إقليم كردستان شمالي العراق، الأحد، فتح ثالث معبر حدودي مع إيران، كانت أغلقته قبل أكثر من شهرين لاحتواء فيروس كورونا.وأفاد مصدر مسؤول في مديرية جمارك الإقليم، لوكالة الأناضول التركية ،إن "مديرية الجمارك أعادت فتح معبر "بيشته سرتك" الحدودي مع إيران أمام الحركة التجارية".وأشار إلى أن الحركة التجارية في كلا الاتجاهين؛ تسير طبيعيا مع الالتزام بالإجراءات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.ويعتبر هذا ثالث معبر يعاد فتحه مع إيران، حيث أعلنت سلطات الإقليم في 28 نيسان الماضي، إعادة فتح معبرين سابقين مع إيران أمام حركة التجارة هما "تويله" و"كيلي".وفي 21 شباط الماضي، أغلقت السلطات الأمنية في الإقليم المعابر الثلاثة إضافة إلى 7 منافذ أخرى مع إيران، في مساعٍ لاحتواء كورونا.وحتى مساء السبت، سجل العراق 2219 إصابة بكورونا، بينها 95 وفاة و1473 حالة تعاف.

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