كربلاء المقدسة تسوق 4 الاف طن من محصول الحنطة لغاية الان

2020/05/03 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء تسويق 4 الاف طن من محصول الحنطة لغاية الان.وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مزارعي كربلاء سوقوا لغاية الان أكثر من 4 آلاف طن من محصول الحنطة في عموم المحافظة لمنافذ وزارة التجارة مع استمرار عمليات الحصاد والتسويق التي تجري […]

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