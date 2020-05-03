الشيخ الامين: رفضنا الاحتلال الامريكي منذ دخوله العراق ورددناه مع شهيد الجمعة بشعار “كلا كلا امريكا”

2020/05/03 | 23:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بارك الامين العام لحركة عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي لجميع كوادر الحركة وشهداءها وانصارها ومحبوها في كل مكان بمناسبة الذكرى الـ17 لتأسيس حركة عصائب اهل الحق، فيما اشار سماحته الى بداية التأسيس عندما اجتمعت عصبة من المجاهدين من تلامذة الولي شهيد الجمعة اية الله العظمى السيد محمد الصدر “رض” والذين لم يزيد عددهم […]

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