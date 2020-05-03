عصائب أهل الحق تصدر بياناً بذكرى تأسيسها وتجدد مطالبتها بخروج القوات الامريكية

2020/05/03 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت حركة عصائب اهل الحق، اليوم الاحد، بيانا بذكرئ تأسيسها، جددت فيه مطالبتها بخروج القوات الامريكي من العراق.

ادناه نص البيان الصادر من حركة عصائب اهل الحق

بغداد اليوم _ ديالى

حمل عضو مجلس النواب عن ديالى، النائب فرات التميمي، اليوم الاحد، رئيس الوزراء المستقيل مسؤولية التدهور الامني في المحافظة، فيما دعا إلى إعادة النظر في ملف أمن ديالى بالكامل لتأثيره على أمن العاصمة بغداد.

وقال فرات التمي

بغداد اليوم _ بغداد

نفى ممثل دولة القانون بمفاوضات تشكيل الحكومة، حسن السنيد، اليوم الاحد، حصول خلاف على وزارة الداخلية سبب رفض دولة القانون التصويت على كابينة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال حسن السنيد، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه: &

بغداد اليوم - كردستان

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور، الاحد (3 ايار 2020)، أن وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لن تخرج من بين ايدي الكرد.

وقال شكور في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وزارة المالي

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