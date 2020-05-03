تفاصيل هجوم داعش على

2020/05/03 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي يوم الاحد تفاصيل هجوم تنظيم داعش الذي استهدف احد القرى في اطراف ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة.

وقال العبيدي لشفق نيوز ان قوات الجيش من لواء 18 واثناء عودتها من تفقد نقاط امنية في محيط قرية "ام الكرامي" تعرضت لهجوم بناسفة واطلاق نار من قبل عناصر تنظيم داعش ووقعت اشتباكات عنيفة.

واردف بالقول ان قوات من الحشد العشائري هرعت للتصدي للهجوم وتعرضت لكمين اثناء توجهها الى موقع الاشتباكات ما اسفر عن مقتل اثنين من الحشد واصابة 4 اخرين بينهم رئيس المجلس المحلي لناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي.

واضاف العبيدي ان تعزيزات من الجيش وصلت الى موقع الحادث ولازالت تلاحق المهاجمين في اطراف العظيم والمناطق الحدودية بين العظيم وصلاح الدين.

وتعد ناحية العظيم من المناطق الساخنة امنيا وتشهد تعرضات مستمرة من حدود منطقة "مطيبيجة" الحدودية بين ديالى وصلاح الدين والتي تعتبر اكبر معاقل داعش والقاعدة سابقا.

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