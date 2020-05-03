2020/05/03 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1857 وفاة و32156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة جونز هوبكنز: تسجيل 1857 وفاة و32156 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).