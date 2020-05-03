باستخدام انتحاريين.. الحشد الشعبي يفشل محاولة تسلل داعشية في جرف النصر

2020/05/03 | 23:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افشلت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، الأحد، محاولة تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي في ناحية جرف النصر شمالي بابل، فيما استخدم التنظيم الإرهابي عناصر انتحارية خلال الهجوم.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ، إن ابطال قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي تمكنوا، مساء اليوم، من افشال محاولة تسلل لفلول “داعش” بهجوم عناصر

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