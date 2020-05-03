عمليات بغداد توضح حقيقة إعلان الإنذار [ج]

2020/05/03 | 23:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوضحت قيادة عمليات بغداد، حقيقة إعلان حالة الإنذار الأمني القصوى [ج] في العاصمة.

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