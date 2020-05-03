كربلاء المقدسة تسوق 4 الاف طن من محصول الحنطة لغاية الان

2020/05/03 | 23:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [كربلاء-اين]أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في كربلاء تسويق 4 الاف طن من محصول الحنطة لغاية الان.

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