العراق.. الحشد يصد هجوما لفلول داعش ويقتل 4 من عناصره

2020/05/03 | 23:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، الأحد، صد هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي محافظة صلاح الدين وقتل 4 من عناصر التنظيم....

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