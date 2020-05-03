2020/05/03 | 23:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعتذر محافظ النجف لؤي الياسري،الاحد،لعدم استقبال المحافظة ،زوار مناسبة وفاة الإمام علي عليه السلام ،مشيرا الى ان المحافظة مستمرة باجراءات الحظر الوقائي للحد من تفشي فيروس كورونا .وقال الياسري في مؤتمر صحافي: "نعتذر من الزوار بمناسبة وفاة الإمام علي عليه السلام، لاننا لن نستطيع استقبالهم"، و"سنبقى على الوضع الحالي بالمحافظة بشأن الحظر لحين تجاوز الأزمة وخلو النجف من اي حالة اصابة بكورونا".واضاف :"سنطبق خطة امنية وعملية استباقية خلال الأيام القادمة في بادية النجف، وهناك ثلاث أطواق امنية في الحدود بين أربع محافظات الأنبار والنجف وكربلاء والديوانية". واكد وجود "تنسيق حتى مع السعودية لضبط الحدود". فيما اكد قائد شرطة المحافظة العميد فائق الفتلاوي خلال المؤتمر "نحن مستعدون ومتكاملي العدة والعدد ومسيطرين على كل الطرق النيسيمه مع المحافظات أو الباديه من جهة السعودية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خطة امنية مع السعودية .. النجف تعتذر عن احياء ذكرى وفاة الامام علي ( ع )) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خطة امنية مع السعودية .. النجف تعتذر عن احياء ذكرى وفاة الامام علي ( ع )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).