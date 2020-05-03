الحشد الشعبي يحبط تسللاً ارهابياً في جرف النصر

2020/05/03 | 23:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افشلت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، اليوم الأحد، محاولة تسلل لفلول تنظيم داعش الإرهابي في ناحية جرف النصر شمالي بابل، فيما استخدم التنظيم الإرهابي عناصر انتحارية خلال الهجوم.

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