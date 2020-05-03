بومبيو : نمتلك أدلة هائلة على خروج كورونا من مختبر صيني

2020/05/03 | 23:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأحد، وجود "أدلّة هائلة" على أن مصدر وباء فيروس كورونا هو مختبر في مدينة ووهان الصينية.وقال بومبيو لشبكة "إيه بي سي" إن "هناك أدلة هائلة تشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على مسألة إن كان يعتقد أن نشره كان متعمداً، بحسب "فرانس برس".وكانت منظمة الصحة العالمية قد جددت، الجمعة، التأكيد على أن فيروس كورونا الجديد من أصل طبيعي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه شاهد أدلة على أنه صُنع في مختبر صيني.ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة.وقال ترامب، الخميس، إنه رأى دليلاً على أن معهد ووهان لعلم الفيروسات كان في الواقع مصدر تفشي المرض، على الرغم من رفضه إعطاء تفاصيل.وردا على سؤال حول ما ادعاه ترامب، خلال مؤتمر صحافي افتراضي، شدد مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين على أن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة "استمعت مرارا وتكرارا إلى العديد من العلماء الذين نظروا في تسلسل جينوم" الفيروس.وتابع: "نحن متأكدون من أن هذا الفيروس طبيعي المنشأ"، مكررا الموقف الذي عبرت عنه المنظمة سابقا.كذلك قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنها تريد أن تُدعى للمشاركة في التحقيقات الصينية في الأصل الحيواني للوباء الذي أودى في غضون أشهر بحياة أكثر من 230 ألف شخص حول العالم.وقال راين "المهم هو أن نثبت من هو المضيف الطبيعي لهذا الفيروس"، مشددا على ضرورة فهم "كيف تم اختراق حاجز الأنواع بين الحيوان والبشر".وقال "والغرض من فهم ذلك هو أنه يمكننا وضع تدابير الوقاية والصحة العامة اللازمة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى في أي مكان".

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