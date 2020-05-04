البنك المركزي العراقي فرع اربيل ينفي تزويد مالية اقليم كوردستان بأية مبالغ

2020/05/04 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى البنك المركزي العراقي فرع اربيل ، اليوم الاحد، ان يكون قد حول اموالا الى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، مبينا ان الفرع تابع للحكومة العراقي ولا علاقة لها بحكومة الاقليم.

ونقل بيان لفرع البنك المركزي العراقي في اربيل عن مدير الفرع كاظم نامق احمد، ورد لشفق نيوز، بشأن الانباء التي تحدثت عن ورود مبالغ مالية الى حساب مصرف الاقليم، قوله انه منذ عام 2017 لم يبق بنك الاقليم واصبح البنك المركزي العراقي فرع اربيل وهو تابع للبنك المركزي العراقي وليس لحكومة اقليم كوردستان.

وبين ان المبالغ الموجودة في الفرع هي تابعة للبنك المركزي العراقي التابع للحكومة العراقية الفدرالية ولاعلاقة له برواتب موظفي الاقليم، كما ان الفرع يشرف على تمويل اموال فرع البنك المركزي العراقي في الموصل ايضا.

واضاف احمد ان وزارة المالية الاتحادية في بغداد متى ما امرت البنك المركزي العراقي عندها بامكان الفرع تسليم المبلغ الى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.

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