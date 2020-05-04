بأول يوم من افتتاحه .. ضبط 56 طنا سلعا ايرانية فاسدة بمنفذ في كوردستان

2020/05/04 | 00:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية ناحية بيارة في محافظة حلبجة باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعادة فتح معبر شوشمي طويلة بشكل رسمي، فيما ضبطت شعبة الحجر الزراعي في المعبر كمية 56 طنا من الرقي والبطيخ غير الصالحين للاستهلاك البشري.

وقال مدير ناحية بيارة حميد بارام في بيان اليوم، ان سلطات المعبر ضبطت 45 طنا من الرقي و11طنا ونصف من البطيخ الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري.

واضاف ان فرق الناحية مستمرة في منع استيراد المواد الفاسدة والمراقبة الدقيقة للمعبر.

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