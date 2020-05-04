2020/05/04 | 00:07 - المصدر: NRT عربية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حرب: عبدالمهدي يرتكب مخالفة دستورية وقانونية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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