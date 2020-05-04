2020/05/04 | 00:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم غير مسبوق من الكربولي لـ"أحداث" قيادات السنة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم غير مسبوق من الكربولي لـ"أحداث" قيادات السنة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم غير مسبوق من الكربولي لـ"أحداث" قيادات السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).