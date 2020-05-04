الدول العربية تسعى لاحتواء فيروس كورونا وإيران تعاود فتح أبواب بعض مساجدها

2020/05/04 | 00:08 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحاول الدول العربية التصدي لوباء فيروس كورونا، كل على طريقته، فقد أعلنت السعودية اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.



بينما عاودت المراكز التجارية في أبوظبي فتح أبوابها من جديد أمام عدد محدود من الزبائن مع تخفيف قيود العزل العام.



أما إيران، فقد أعلنت فتح عدد من مساجدها مع التشديد على ضرورة احترام التباعد الاجتماعي.

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