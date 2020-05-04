الحشد يباغت داعش بدك مضافات ويصد هجومين للتنظيم في محافظتين

2020/05/04 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/اعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد مساء اليوم الاحد تدمير ست مضافات تابعة لتنظيم داعش بقذائف الهاون في مناطق حويجة البدعة ومسيرة والعباسية التابعة لقضاء تكريت شمال مدينة سامراء جنوب شرق تكريت

وبين مسؤول اعلام سرايا السلام في سامراء مهند العزاوي لشفق نيوز ان معلومات استخباراتية تم جمعها من قبل استخبارات العمليات أفادت بوجود ست مضافات في المناطق المذكورة.

واشار الى ان قيادة القاطع أوعزت إلى الإسناد المدفعي والصاروخي والاختصاصات الساندة لإطلاق عملية نوعية اطلق عليها " #ثار_الصائمين" وبالتعاون مع الشرطة الاتحادية حيث تم استهداف مضافات العدو بقنابر الهاونات مما أدى ذلك إلى وقوع إصابات دقيقة في صفوف العدو وفرار الآخرين وتدمير المضافات بالكامل حسب المصادر الموثوقة".

يشار إلى ان قيادة قاطع عمليات سامراء تواصل عملياتها العسكرية لتأمين المناطق التي تقع داخل وخارج قاطع مسؤوليتها في مدينة سامراء وتطهيرها من بقايا عناصر تنظيم داعش .

وفي بيان مقتضب قال الحشد الشعبي انه صد تعرضا لـ”داعش” شمال شرق الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وقال في بيان ثان ان قيادة عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي نجحوا بإفشال محاولة تسلل لفلول “داعش” بهجوم عناصر انتحارية على منطقة الرويعية بجرف النصر، و اسفرت العملية عن إصابة عنصر من اللواء 47 بالحشد الشعبي.

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