بلدة عراقية شهدت هجوما

2020/05/04 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر مسؤول احدى الوحدات الإدارية جنوبي محافظة صلاح الدين، اليوم الاحد، من خطر الخلايا النائمة لتنظيم داعش في جنوب المحافظة، وفيما لفت الى استغلال التنظيم حالة " الازمات السياسية وتداخل المهام بين التشكيلات الأمنية"، طالب بإعادة انتشار القوات الأمنية والحشد الشعبي وارسال تعزيزات إضافية لاحتواء خطر التنظيم.

وقال مدير ناحية دجلة (مكيشيفة)، جنوبي صلاح الدين، برهان محمد في حديث لشفق نيوز ان "خلايا داعش النائمة تشكل خطرا كبيرا على الامن في مناطق، جنوبي صلاح الدين، في ظل الازمات السياسية المستمرة منذ عدة اشهر"، مشيرا الى "صعوبة احتواء خطر الخلايا النائمة وتواجدها دون اعتماد خطط استخبارية والتنسيق المنظم بين التشكيلات الأمنية".

وشدد محمد على " ضرورة معالجة التداخل في المهام بين التشكيلات الامنية والذي تسبب بخلل وفراغ امني استغلته الجماعات الإرهابية".

ودعا محمد الى "اعادة انتشار القوات الامنية والحشد الشعبي وارسال تعزيزات اضافية لاحتواء خطر داعش الارهابي في المناطق الوعرة والقصبات الزراعية الواسعة".

وأفادت مصادر امنية ومحلية بتعرض قطعات الحشد الشعبي فجر يوم السبت لهجمات متعددة من تنظيم داعش في مناطق جنوب مدينة تكريت العاصمة المحلية لمحافظة صلاح الدين اسفرت عن مقتل 11واصابة عنصرين في الحشد الشعبي.

وتشهد مناطق جنوب شرقي صلاح الدين هجمات وحوادث امنية مستمرة لوجود اوكار ومعاقل لتنظيم داعش مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة والمساحات الشاسعة التي تشهد فراغ امني ونقصا في القطعات الامنية.

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