التجهيل .. في زمن الكورونا ..

2020/05/04 | 00:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غازي المشعل مع تسيّد فيروس كورونا وتداعياته الاخبار في كل أنحاء العالم ، ومع الحجر الإجباري في المنازل لأغلبية البشر ، فقد اطلق ملايين المدونين العنان للتعليق او التحليل او المتابعة ..فيما اطلق مئات اخرون بالونات وفقاعات الكذب والتدليس واختلاق القصص المفبركة مستغلين الحالة النفسية المتدنية ، ووقت الفراغ الطويل لغالبية الناس .وقد […]

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