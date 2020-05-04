وفاة 35 مصابا بفيروس كورونا في موسكو خلال يوم

2020/05/04 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الصحية الروسية، مساء الاحد، بتسجيل 35 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع خلال الساعات الـ24 بواقع 35 شخصا، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الحالات كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى فيروس كورونا.وذكر المركز أن […]

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