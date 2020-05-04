الحشد الشعبي يصد تعرضاً ارهابياً شمال شرق الدجيل

2020/05/04 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوات اللواء الأول في الحشد الشعبي، اليوم الأحد، تعرضاً شنته فلول تنظيم داعش الإرهابي شمال شرق الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

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