الحشد الشعبي يدك مضافات لداعش شمال سامراء المقدسة

2020/05/04 | 00:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة قاطع عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي، اليوم الأحد، دك ست مضافات تابعة لداعش الإرهابي، بقذائف الهاون في مناطق حويجة البدعة ومسيرة والعباسية التابعة لقضاء تكريت شمال مدينة سامراء المقدسة.

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