2020/05/04 | 00:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية حقوق الانسان تصدر تقريرا عن تقييم الاستجابة لاجراءات مكافحة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 00:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية حقوق الانسان تصدر تقريرا عن تقييم الاستجابة لاجراءات مكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية حقوق الانسان تصدر تقريرا عن تقييم الاستجابة لاجراءات مكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).