مقتل لاجئ مسن من اقليم كوردستان على يد قوات الامن في البوسنة

2020/05/04 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لقي لاجئ كوردي في الثالثة والخمسين من العمر من اهالي اقليم كوردستان، مصرعه على القوات الامنية البوسنية في مخيم هجيج للاجئين.

وتوفي اللاجئ المدعو "احمد محمود عمر" البالغ من العمر 53 عاما وهو في الاصل من اهالي منطقة مسيف التابعة لمدينة اربيل عاصمة الاقليم بعد تعرضه للضرب بالعصي، بحسب ما افادت به منظمة "القمة" لشؤون اللاجئين في العراق واقليم كوردستان.

والضحية غادر الاقليم اواسط العام الماضي رفقة ولديه وابنتيه بهدف المعالجة في اوربا، الا انه اضطر للبقاء في احد مخيمات سايفو عاصمة البوسنة يسمى مخيم هجيج، وحصلت قبل نحو اربعين يوما مشكلة الباكستانيين والكوردستانيين في المخيم، بسبب قيام الباكستانيين بتصوير العائلة ونشرها في الانترنت.

وعندما تدخلت القوات الامنية التي تحمي المخيم التوسط لايقاف المشاجرات قامت بتوجيه ضربة بالعصا على هامة المواطن احمد محمود فقد على اثرها وعية وبقي تحت جهاز التنفس الاصطناعي لمدة 36 يوما الا انه توفي امس 2 ايار الجاري.

ويضم مخيم هجيج نحو 600 لاجئا بينهم 180 كورديا.

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