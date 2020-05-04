الداخلية تدعو المواطنين الى التبليغ عن حالات كسر حظر التجوال وتحدد عقوبة المخالفين

2020/05/04 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الداخلية، الاحد (3 ايار 2020)، المواطنين الى التبليغ عن حالات كسر حظر التجوال، فيما حددت عقوبة من يتعمد نشر وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "الغالبية العظمى من المواطنين ملتزمين باجراءات حظر التجوال، لكن هناك من لا يكترث لخطورة الوضع وهذا ما يتسبب بحدوث الاصابات بالفيروس"، وبين انه "رغم اجراءات القوات الامنية والارقام التي تعلن عنها حول عدد المخالفين لحظر التجوال والعجلات التي تم القبض عليها، الا ان الهدف من هذه الاجراءات هو دفع المواطن للالتزام طوعيا بالحظر، والا فأن هذه الاجراءات لن تحقق الاهداف المرجوة منها".وأضاف أن "المواطن اليوم وصل الى درجة من الوعي وبدأ بتقبل اجراءات الحظر، كما ان هناك الكثير منهم يقومون بالابلاغ عن المخالفين لاجراءات الحظر"، داعيا المواطنين جميعا الى "التبليغ عن اية حالات لكسر حظر التجوال".وبشأن عقوبة المخالفين، علق المحنا قائلا: "عندما يتم القبض على المخالفين، يتم ارسالهم الى مراكز الشرطة وبعدها يتم عرضهم على قاضي الخفر"، لافتا الى أن "اغلبهم يتم اخراجهم بكفالة ضامنة وبعد اخذ تعهدات منهم".

وتابع: "ولكن في حال تكررت المخالفة من قبل نفس الاشخاص فأنهم يتعرضون لعقوبة تصل الى السجن لمدة عام بتهمة نشر وباء كورونا".

وعن دور الداخلية في ازمة كورونا، أكد المتحدث باسم الوزارة، أن "القوات الامنية تقوم بمهام كبيرة خلال فترة حظر التجوال، ومنها تنفيذ عمليات تعفير كبرى في العديد من المناطق الشعبية وهي مستمرة حتى الآن، إضافة الى تثبيت الاسعار في الاسواق بعدما حاول البعض استغلال الازمة لرفع اسعار المنتجات على المواطنين"، مشيرا الى أن "قوات النجدة ساهمت بنقل اكثر من 4 الاف حالة ولادة خلال فترة الحظر".

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وقال التميمي خلال استضافته في برنامج (اقصر الطرق) ال

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واشارت الى أن "المجموع الكلي

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