مدير صحة البصرة يطرح حلولاً لتجاوز خطر كورونا بالمحافظة ويكشف عن 3 مناطق تمثل بؤراً للوباء

2020/05/04 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

كشف مدير عام صحة البصرة عباس التميمي، الاحد (3 ايار 2020)، عن 3 مناطق في المحافظة تمثل بؤرا لوباء كورونا، فيما طرح عدة حلول لتقليل الاصابات بالفيروس ومنها العزل المناطقي.

وقال التميمي خلال استضافته في برنامج (اقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "سبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة، هو عدد نفوس البصرة الذي يصل إلى 4 ملايين نسمة ولديها منافذ بحرية وبرية وفيها خصوصية معينة تتعلق بالعادات والتقاليد والعمالة الوافدة من الخارج والمحافظات العراقية".

وكشف أن "مناطق الهارثة والمدينة والعوجة في ابي الخصيب تمثل بؤرا لوباء كورونا في البصرة، ويجب إن تعزل لمدة أسبوعين على الاقل، لأن هذه المناطق هي الأكثر تسجيلا للاصابات".

وأشار الى أن "التحري الفعال للملامسين فى منطقة الهارثة التي تسبب مجلس عزاء بنقل العدوى فيها مهد لتشخيص 131 حالة اصابة بكورونا 80% منهم لم تظهر عليهم اعراض، واجرينا اكثر من 7200 فحص مختبري منذ بداية الازمة".

وأضاف "في منطقة الهارثة واجهنا مشكلة مع مواطنين رفضوا التعرض للفحص ومن ظهرت عليهم الإصابة رفضوا التعاون والخضوع للعزل وطلبوا إن يبقوا بمنازلهم بدعوى انهم لا يحملون اية اعراض وبصراحة العزل المنزلي غير ناجح"، مشيرا الى أن "الكثيرين يرفضون حجرهم حتى في فنادق درجة أولى رغم ملامستهم لمصابين ويطلبون الخروج سريعا بدعوى انهم لا يعانون من أعراض".

وتابع، "سجلنا 476 اصابة بكورونا في البصرة، ولم نسجل اصابة لأي اجنبي قادم للعراق، واكتشفنا حالات كثيرة نتيجة التحري وطلبنا تمديد الحظر الشامل لأسبوع وللأسف لا توجد حالة الترام وخاصة بفترة ما بعد الفطور"، لافتا الى أن "البصرة لم تسجل وفيات منذ اسبوعين ونصف الحالات المشخصة جاءت بالتحري الفعال".

وبشأن الحلول لتقليل الاصابات بكورونا وتجاوز الازمة، قال مدير عام صحة البصرة، إن "الالتزام الفعلي من قبل المواطنين بالحظر والوقاية والعزل المناطقي سيسهم بتقليل الاصابات في البصرة".

وسجلت البصرة ، الاحد 3 ايار 2020، 8 اصابات بفيروس كورونا بعد يومين سجلا 17 في كل منهما.

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، تسجيل حالتي وفاة و 77 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 6 محافظات على مستوى البلاد.

وذكرت الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا، أنها فحصت "5009 نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 103262".

وأضاف البيان، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (77) إصابة في العراق وزعت في بغداد/ الرصافة: 23، والكرخ: 23، ومدينة الطب 9 إصابات".

وتابع، أن "محافظة البصرة سجلت اليوم 8 إصابات، وكركوك 5، المثنى 8، واخيرا الانبار إصابة واحدة"، مشيرا الى تسجيل "حالتي وفاة واحدة في بغداد/الرصافة وحالة في كربلاء".

وبشأن حالات الشفاء من الفيروس، لفت البيان أن "الحالات المسجلة اليوم 17، حالتين في النجف، و9 حالات شفاء في البصرة، وحالة شفاء في كل من بابل، ذي قار، والديوانية، و3 في اربيل ".

وخلص الموقف الوبائي إلى أن "مجموع الاصابات بفيروس كورونا باتت 2296، ومجموع الوفيات 97، ومجموع حالات الشفاء 1490".

بغداد اليوم - بغداد

دعت وزارة الداخلية، الاحد (3 ايار 2020)، المواطنين الى التبليغ عن حالات كسر حظر التجوال، فيما حددت عقوبة من يتعمد نشر وباء كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي

بغداد اليوم-أربيل

أعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، الأحد، الموقف الوبائي، لفيروس كورونا، لهذا اليوم.

وذكرت الوزارة في بيان، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، لم تسجل إصابات في إقليم كردستان".

واشارت الى أن "المجموع الكلي

بغداد اليوم-الانبار

أوضحت صحة محافظة الانبار، الأحد، تفاصيل الحالة المؤكد إصابتها اليوم بفيروس كورونا.

وذكرت، الدائرة، في بيان، أن "شخصا اصيب بفيروس كورونا من منطقة 5 كيلو عمره 51 سنة كانت زوجته في سوريا لإجراء عملية جراحي

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