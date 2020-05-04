2020/05/04 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم
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كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد (3 ايار 2020)، عن المناطق غير الملتزمة باجراءات حظر التجوا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مدير صحة الكرخ يكشف المناطق غير الملتزمة بالحظر والوقاية ويؤكد: جهات حكومية طالبتنا باموال لدعمنا بمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد (3 ايار 2020)، عن المناطق غير الملتزمة باجراءات حظر التجوا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مدير صحة الكرخ يكشف المناطق غير الملتزمة بالحظر والوقاية ويؤكد: جهات حكومية طالبتنا باموال لدعمنا بمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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