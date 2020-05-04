مدير صحة الكرخ يكشف المناطق غير الملتزمة بالحظر والوقاية ويؤكد: جهات حكومية طالبتنا باموال لدعمنا بمواجهة كورونا

2020/05/04 | 00:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاحد (3 ايار 2020)، عن المناطق غير الملتزمة باجراءات حظر التجوا...





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