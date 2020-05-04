2020/05/04 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكرد يؤكدون تأييدهم للكاظمي بغداد- عبدالحسين غزال مع اقتراب الساعات لتقديم مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية امام البرلمان العراقي تزداد الاعتراضات وبيانات الرفض وعدم الرضى لما تم من سياقات او ما بدر من تسريبات حول التشكيل الجديد ، فقد أبدى الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، الأحد، رفضه تشكيلة مسرّبة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حائط الاعتراضات أمام الحكومة العراقية المرتقبة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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