ارتفاع‭ ‬حائط‭ ‬الاعتراضات أمام‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬المرتقبة‭ ‬

2020/05/04 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬الكرد‭ ‬يؤكدون‭ ‬تأييدهم‭ ‬للكاظمي بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الساعات‭ ‬لتقديم‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬تشكيلته‭ ‬الوزارية‭ ‬امام‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬تزداد‭ ‬الاعتراضات‭ ‬وبيانات‭ ‬الرفض‭ ‬وعدم‭ ‬الرضى‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬من‭ ‬سياقات‭ ‬او‭ ‬ما‭ ‬بدر‭ ‬من‭ ‬تسريبات‭ ‬حول‭ ‬التشكيل‭ ‬الجديد‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬ أبدى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬لتركمان‭ ‬العراق،‭ ‬الأحد،‭ ‬رفضه‭ ‬تشكيلة‭ ‬مسرّبة‭ ‬لحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المكلف‭ ‬مصطفى‭ […]

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