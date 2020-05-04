رئاتنا مريضة.. لا صحة لكم

2020/05/04 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يمكن‭ ‬بسهولة‭ ‬احصاء‭ ‬الادباء‭ ‬والصحافيين‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الانجازات‭ ‬والكتب‭ ‬والتجربة‭ ‬التي‭ ‬تجاوزت‭ ‬أربعين‭ ‬سنة‭ ‬في‭ ‬العطاء‭ ‬الاعلامي‭ ‬والثقافي،‭ ‬واعداد‭ ‬هؤلاء‭ ‬المبدعين‭ ‬لا‭ ‬تبدو‭ ‬كبيرة‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬تقلّص‭ ‬العدد‭ ‬بتعاقب‭ ‬الامراض‭ ‬وسوء‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وضعف‭ ‬الضمانات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬و‭ ‬بقية‭ ‬الاهوال‭ ‬التي‭ ‬مرّ‭ ‬بها‭ ‬البلد‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الاخيرين‭ .‬ ‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى‭ […]

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