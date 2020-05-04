2020/05/04 | 00:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- الزمان حذّر مسؤول إيراني رفيع الأحد من أن الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا «سيموت إلى الأبد» إذا تم تمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران.
وتخوض الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، والذي من المقرر رفعه تدريجيا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر. ورفع الحظر هو جزء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:تمديد حظر الأسلحة يعني موت الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتخوض الولايات المتحدة حملة دبلوماسية لتمديد الحظر على بيع الأسلحة التقليدية لإيران، والذي من المقرر رفعه تدريجيا اعتبارا من تشرين الأول/أكتوبر. ورفع الحظر هو جزء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران:تمديد حظر الأسلحة يعني موت الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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