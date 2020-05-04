إيران:تمديد حظر الأسلحة يعني موت الاتفاق النووي

2020/05/04 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ حذّر‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬رفيع‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الذي‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أحاديا‭ ‬‮«‬سيموت‭ ‬إلى‭ ‬الأبد‮»‬‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬حظر‭ ‬الأسلحة‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬طهران‭.‬ وتخوض‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حملة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لتمديد‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الأسلحة‭ ‬التقليدية‭ ‬لإيران،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬رفعه‭ ‬تدريجيا‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬ ورفع‭ ‬الحظر‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ […]

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