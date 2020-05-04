قائد حشد عامرية الصمود لـ”العهد نيوز”: القوات الامنية تداهم ثلاثة مناطق غربي الانبار بحثا عن مطلوبين

2020/05/04 | 00:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي اليوم ، الاحد، عن مداهمة ثلاثة مناطق غربي الانبار بحثا عن مطلوبين للقوات الامنية .وقال العيساوي في تصريح لـ “العهد نيوز”، ان “القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش استهدفت مناطق وادي القذف وثميل وحسيله غربي الانبار ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بتسلل […]

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