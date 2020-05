2020/05/04 | 00:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الشاي من المشروبات الأكثر شيوعاً في العالم ويرتبط تناوله بعادات وتقاليد بعض الشعوب.لكن يجب الانتباه إلى طريقة تحضيره حيث يمكن ارتكاب بعض الأخطاء أن يجعله مشروباً يلحق الضرر بالصحة.وأشار تقرير لدورية The New England Journal of Medicine الطبية، ونقلتها مجلة “لها” إلى أنه من الخطأ تناول الشاي المكثف.وأفاد بأن امرأة في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطأ يرتكب عند تحضير الشاي يجعله شرابا ضارا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطأ يرتكب عند تحضير الشاي يجعله شرابا ضارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).