هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

2020/05/04 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة المصرية القديرة صفية العمري سبب عدم زواجها ثانية بعد وفاة زوجها جلال عيسى.وقالت خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” إنها فضلت التفرغ لتربية أبنائها وعدم إدخال رجل غريب بالنسبة إليهم إلى العائلة.وتحدثت صفية عن مرحلة شبابها، وروت كيف قامت أسرتها بإبعادها إلى الأسكندرية كي لا تتزوج شاباً أحبته، وأنها تابعت […]

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