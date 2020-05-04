روحاني يعلن إعادة فتح المساجد في بعض المناطق

2020/05/04 | 00:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إعادة فتح المساجد وإقامة صلوات الجمعة اعتبارا من الغد في 132 منطقة مصنفة على أنها “بيضاء” وأقل خطرا لتفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.وقال روحاني في تصريح اليوم الأحد، إنه بحث مع المسؤولين في الحكومة إعادة فتح المدارس في المحافظات البيضاء اعتبارا من السبت المقبل، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ […]

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