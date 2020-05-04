وباء جديد قاتل تظهر أعراضه بعد 6 أيام

2020/05/04 | 00:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر وباء فيروسي قاتل في أسراب النحل ببريطانيا، يسمى شلل النحل المزمن (CBPV).وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان”، يسبب الوباء ارتعاشا شديدا لدى النحل، وعدم القدرة على الطيران، ولمعانا في البطن بسبب تساقط شعرها، ثم الموت في غضون أسبوع.ويحمل النحل البالغ الفيروس لمدة تصل إلى 6 أيام دون أن تظهر عليه الأعراض، ويمكن أن […]

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