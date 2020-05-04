وفاة الفنان الجزائري الشهير إيدير

2020/05/04 | 00:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيب الموت الفنان الجزائري الشهير حميد شريت (إيدير) عن عمر ينهاز 71 سنة، مساء السبت في المستشفى بالعاصمة الفرنسية، باريس بعد صراع طويل مع المرض.واشتهر الفنان إيدير المنحدر من منطقة القبائل بموسيقاه الجميلة، التي حققت نجاحات باهرة، حيث مازالت تعتبر أغانيه الرائعة “أفافا ينوفا” و”سندو” من أشهر الروائع الجزائرية (الأمازيغية​​​).

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