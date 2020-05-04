شاهد : قصة رقصة التابوت

2020/05/04 | 00:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع انتشار وباء كورونا في مختلف أنحاء العالم مع مطلع العام، انتشرت أيضا في مواقع التواصل الاجتماعي رقصة غريبة، أصبحت تعرف باسم “رقصة التابوت”، وقد تداولها الملايين عبر العالم، فما قصتها؟ يرتبط الرقص بتابوت الميت بطقوس الوفاة في عدد من المجتمعات الإفريقية، إذ يعتقدون أن تأدية هذا المراسم ضرورية من أجل إدخال البهجة على روح […]

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