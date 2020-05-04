2020/05/04 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار مقطع من برنامج “أحوال الناس” الذي تبثه فضائية “الجزائرية” جدلاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ورأى النشطاء أن البرنامج أساء إلى زوجة الرسول خديجة، والتي وصفت في المقطع بـ”الهجالة”، وهي كلمة مسيئة في بعض مناطق الجزائر، وتُطلق على النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو تطلقن.وتناول البرنامج في حلقته السادسة موضوع زواج المطلقة، ويتناقش البطل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنامج تلفزيوني يسيء لزوجة الرسول) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنامج تلفزيوني يسيء لزوجة الرسول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).