عشية انطلاقها في المحافظات..معتصمو واسط يكسرون الحظر ويتظاهرون ضد تشكيل حكومة

2020/05/04 | 01:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط افاد مراسل " كلكامش برس " ان المئات تحدوا حظر التجوال المفروص للوقاية من كورونا في محافظة واسط ، وخرجوا مساء الاحد ،في تظاهرة حاشدة ، ضد تشكيل حكومة محاصصة برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي .فيما اكد نشطاء ان تظاهرات اليوم تمهيدا لاحتجاجات تعمّ محافظات الوسط والجنوب غدا ، للرد على تجاهل الاحزاب الحاكمة لمطالب الشعب .

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