المدير الرياضي ليوفنتوس: كريستيانو علامة تجارية تكاد تكون بحجم يوفنتوس

2020/05/04 | 01:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد المدير الرياضي لفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، فابيو باراتيسي، على أهمية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالنسبة “للبيانكونيري”.وقال باراتسي في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، حول شراء رونالدو مقابل أكثر من 100 مليون يورو: “كريستيانو لاعب مختلف عن الآخرين، يحقق إيرادات هائلة، إنه يمثل علامة تجارية ضخمة تكاد تكون بحجم النادي”.يذكر أن كريستيانو […]

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