عضو بالامن النيابية يعلن استهداف اثنين من اهم خطوط الطاقة في ديالى

2020/05/04 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، عن استهداف اثنين من اهم خطوط الطاقة في ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش استهدف مساء اليوم، اثنين من من اهم خطوط الكهرباء المارة في ديالى هما خط كركوك وخط اخر ناقل للكهرباء المستوردة من ايران ما ادى الى فقدان المحافظة جزء كبير من الطاقة الكهربائية".واضاف العزاوي، ان "ديالى شهدت خلال الساعات الماضية 7 هجمات لداعش في مناطق متفرقة ابرزها في اطراف العظيم ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى"، داعيا الحكومة الى "ارسال لواء من الشرطة الاتحادية لسد الفراغات ودعم الجهد الامني في مواجهة تحركات داعش الاخيرة".

بغداد اليوم - صلاح الدين

طرح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية جاسم الجبارة، الاحد (3 ايار 2020)، 8 نقاط من اجل تعزيز الامن في محافظة صلاح الدين.

وقال الجبارة في بيان، إنه "بعد اللقاء مع بعض القيادات الامنية في صلاح الدين خلال اليومين الماضي

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، الاحد، بارتفاع حصيلة تعرض ’’ام الكرامي’’ في المحافظة الى 7 قتلى وجرحى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "حصيلة اشتباكات الحشد العشائري مع تنظيم داعش في محيط ق

بغداد اليوم _ بابل

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بأن عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً على قاطع جرف النصر، في محافظة بابل.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عناصر تنظيم داعش شنوا قبل قليل هجوما على قاطع جرف النصر في بابل"، مبي

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