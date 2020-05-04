مذكرة الى المبعوث الأمريكي الخاص - صلاح بدرالدين

2020/05/04 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين بين الحين والآخر يقوم اعلام بعض الأحزاب الكردية السورية بتسريب أخبار وصور حول لقاءات واجتماعات مع عسكريين أمريكيين من المشرفين على الملف السوري والعاملين في القواعد الامريكية بمناطق القامشلي والحسكة ومن دون نشر أية بيانات أمريكية حول فحوى تلك الاجتماعات والهدف منها يقوم الاعلام الحزبي بهذه المهمة من طرف واحد .



وقبل فترة اعلن قائد قوات – قسد – السيد ( مظلوم كوباني ) عن ماسماه بمبادرة لوحدة الص ......





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