الهوية الوطنية العراقية: الخلل والبدائل - ميثم الجنابي

2020/05/04 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي إن احد المؤشرات الجوهرية على الأثر المدمر لزمن التوتاليتارية والراديكالية السياسية هو صعود فكرة المؤقت بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية.



إذ برزت بصورة قوية وسريعة مختلف كوامن الخلل الفعلي في بنية الدولة والمجتمع والثقافة.



ولعل أشدها وضوحا هو خلل الفكرة الوطنية والهوية العراقية.



وليس مصادفة أن تطفو إلى السطح ظاهرة المؤقتين، بوصفها الصيغة الأدبية للطفيلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية.



وه ......





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